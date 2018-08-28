وحققت المرأة الإماراتية إنجازات غير مسبوقة خلال مسيرتها على مدى الأربعين سنة الماضية فاقت التوقعات وأصبحت لها مكانتها بين نساء العالم. وأثبتت المرأة الإماراتية حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل حيث تمكنت من الوصول إلى التوازن بين الجنسين بوصولها إلى كافة المناصب في القطاعين الحكومي والخاص.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المرأة تحتل نسبة 66 بالمائة من الوظائف الحكومية منها 30 بالمائة في موقع القرار كما تتولى منصب رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعضوة فيه وكذلك لها تسعة مقاعد في مجلس الوزراء الاتحادي وتدير هذه المناصب بكفاءة واقتدار.

وفي القطاع الاقتصادي يقدر عدد سيدات الأعمال بدولة الإمارات بنحو 23 ألف سيدة يدرن رؤوس أموال تقدر بنحو 50 مليار درهم نحو 13.5 مليار دولار وتعمل المرأة الإماراتية في قطاعات البنوك والمقاولات وشركات مواد الغذاء والاستشارات الهندسية وغيرها.

وشكل حضور المرأة الإماراتية في قطاعات علوم الفضاء والتكنولوجيا والهندسة والطب عاملاً مهماً في تحقيق التنمية المحلية، وسطرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية.

وشهد العام الجاري 2018 إطلاق الاتحاد النسائي العام موسوعة المرأة الإماراتية التي تعد أول مرجع إلكتروني موثق حول كل ما يتعلق بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها ومسيرتها (UAEW.AE)، وتتيح الموسوعة للأعضاء الممثلين بالجهات الرسمية والشخصيات النسائية والخبراء المختصين للوصول إلى عدد من الخدمات الإلكترونية.