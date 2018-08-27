وأوضحت لوري هسو لمجلة "فرايداي" التايوانية، أنها تعتني ببشرتها من خلال روتين يومي، يعتمد على تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة ووضع كريمات مرطبة للبشرة.

وتبدأ العارضة يومها بشرب فنجان من القهوة السوداء بدون إضافة السكر، ثم تحرص على تناول الخضروات والفواكه على مدار اليوم، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، لافتة إلى أنه أمر سهل لأنها "نباتية".

كما شددت على أنها لا تتناول السكريات أو الأطعمة السريعة أو الدسمة، حفاظا على نضارة بشرتها.

وفيما يتعلق بالمستحضرات التي تستخدمها، أوضحت هسو أنها لا تغادر منزلها بدون وضع كريم واقي من أشعة الشمس، بالإضافة إلى كريمات الترطيب التي يجب وضعها بشكل يومي.

كما أنها تحرص على تمضية بعض الوقت تحت أشعة الشمس من حين لآخر، وتتناول أقراص فيتامينات مثل فيتامين سي وحبوب الكولاجين.

ويتابع العارضة نحو 700 ألف شخص على تطبيق إنستغرام.