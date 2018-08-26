وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن المطرب غاب عن المنصات الاجتماعية طيلة اليوم بخلاف عادته، كما أن المقربين منه لم يبادروا إلى نفي خبر الاعتقال.

ويوجد لمجرد في فرنسا منذ أكثر من سنة ونصف حيث يحاكم بتهمة اغتصاب ولا يحق له مغادرة فرنسا بعدما أطلق سراحه بشكل مشروط حيث زار المغرب في مناسبات قليلة.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن والد سعد لمجرد، البشير عبده قال إنه حاول الاتصال بابنه لكنه لم يجب على المكالمات الهاتفية.

وأضاف المصدر، أن فتاة قضت سهرة مع لمجرد وقدمت شكوى للأمن تقول فيها إنها تعرضت للاستدراج والاعتداء من النجم المشهور الذي لم يتمكن بعد من طي قضيته الأولى.