وتحوي المكتبة التي تأسست عام 2017 كل ما نشر عن المسرح الأردني من كتب ومؤلفات ومنشورات ورسائل جامعية في الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى موسوعة شاملة عن ذاكرة المسرح الأردني.

وشكل نبأ وفاة المصري، عن عمر ناهز 48 عاما، في حادث سير فاجعة للوسط الفني في الأردن، يوم الخميس الماضي، الذي وافق ثالث أيام عيد الأضحى.

ونعى رئيس وزراء الأردن، عمر الرزاز، الفنان الراحل، كما أعربت نقابة الفنانين الأردنيين وعدد كبير من الفنانين العرب عن تأثر عميق بالرحيل.

وخلف الفنان الراحل رصيدا مميزا من المسلسلات الدرامية منها (نمر بن عدوان) و(العنود)، كما حقق انتشارا عربيا من خلال بعض الأعمال التي قدمها في مصر مثل فيلم (كف القمر) للمخرج خالد يوسف، والجزء الثاني من مسلسل (الجماعة) من تأليف السيناريست وحيد حامد.