وانتشرت الفرق المتخصصة باصطياد الأفاعي في المناطق المتضررة، كما استعدت المستشفيات في أكثر المناطق تضررا بالأمصال المضادة للسموم لمن يتعرضون للدغات الأفاعي.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن عدد من المستشفيات في شمالي ووسط ولاية كيرالا، أن عدد المصابين بلدغات الأفاعي ارتفع مؤخرا.

وذكرت تقارير أن العقارب وحشرات أخرى لجأت إلى البيوت أيضا إلى جانب أعداد الأفاعي الكبيرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية مناشدة السلطات للعائدين إلى بيوتهم، أن يستخدموا العصي لاختبار محتويات منازلهم قبل الاقتراب منها، واكتشاف إن كان ثمة أفاع مختبئة فيها.

وعلى "تويتر"، ظهر مقطع فيديو لامرأة تحاول منع أفعى ضخمة من دخول حديقة منزلها بالضرب على الأرض بعصا.

وقال فافا سورش، أحد صيادي الأفاعي، لصحيفة "هندوستان تايمز" المحلية، إنه أمسك 5 أفاع من نوع "كوبرا" في حي إرناكولام.

وأضاف: "وجدت واحدة في خزانة في الطابق الثاني من المنزل وأخرى على رف في المنزل".

وارتفع عدد قتلى فيضانات ولاية كيرالا إلى ما يقارب 400، بينما وزعت السلطات أدوية ومطهرات للوقاية من الأمراض في مخيمات الإغاثة.