ونجا طفل رضيع بينما غرق شقيقه الأكبر، بعدما ألقتهما الأم داخل الترعة، بسبب خلافات مع زوجها.

وحسب صحف مصرية، فإن الأم التي تدعى شيماء (24 عاما) ألقت بطفليها (5 سنوات و6 أشهر) داخل ترعة بحر تابعة لقرية صفط الخمار بالمنيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إنقاذ الرضيع، بينما انتشلت شقيقه جثة هامدة.

وبحسب التحريات، أقدمت الأم على إلقاء طفليها بالترعة بعد خلافات عائلية مع زوجها، المدعو رجب (33 عاما).

وتأتي هذه الجريمة بعد أيام من إلقاء من أب طفليه "محمد وريان" في نهر النيل في محافظة الدقهلية (شرق الدلتا) بعدما زعم أنهما اختطفها، في حادث هز الشارع المصري.