والتقت "سكاي نيوز عربية" المصري خلال شهر رمضان الماضي، وتحدث خلاله عن آخر أعماله الفنية، كما تطرق إلى ملامح من حياته الشخصية.

وخلال المقابلة التي امتدت لنحو 12 دقيقة، اعتبر المصري أن رمضان بالنسبة له "شهر للعبادة والبحث وتصفية الذهن والامتناع عن ملذات الحياة".

كما تحدث عن دور "يحيى البرمكي" الذي قدمه في مسلسل هارون الرشيد، قائلا إنه "كان مفاجئا" بالنسبة له.

والمصري واحد من أهم نجوم الدراما الأردنية والعربية، وصاحب العديد من الألقاب التي يطلقها عليه جمهوره الممتد في كافة البلدان العربية، ومنها "فارس الدراما البدوية".

وسبب رحيل المصري صدمة في الشارعين الأردني والعربي، على المستوى الشعبي والفني والرسمي.

وودع الآلاف الفنان الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد الفلاح بحي الزواهرة في مدينة الزرقاء، قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الهاشمية.