وقد أجري اللقاء مع الفنان الكبير صباح يوم الخميس، أي قبل ساعات فقط من الحادث الذي أودى بحياته في مدينة الزرقاء بالأردن.

وتحدث الفنان الراحل خلال اللقاء، الذي امتد حوالي ربع ساعة، عن الأعمال الفنية التي شارك فيها، وتحديدا مسلسل هارون الرشيد الذي عرض في رمضان الماضي.

وحقق مقطع المقابلة الذي نشر على يوتيوب حوالي 100 ألف مشاهدة بعد ساعات من بثه، بينما شاهده على صفحة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية على فيسبوك حوالي 200 ألف شخص.

وودع الآلاف الفنان الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد الفلاح بحي الزواهرة في مدينة الزرقاء قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الهاشمية.

والمصري هو واحد من أهم نجوم الدراما الأردنية والعربية، وصاحب العديد من الألقاب التي يطلقها عليه جمهوره الممتد في كافة البلدان العربية، ومنها فارس الدراما البدوية.

وسبب رحيل المصري صدمة في الشارعين العربي والأردني على المستوى الشعبي والفني والرسمي.

ونعى رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الفنان الراحل، وقال في تغريدة على تويتر: "برحيل الفنان الأردني ياسر المصري نفتقد واحدا من أهم رموزنا الفنية التي أثرت الساحة العربية والمحلية بأعمال لن تنساها الأجيال."

كما نعت وزارة الثقافة الفنان الراحل "الذي يعد من القامات الإبداعية المتميزة التي قدمت للمشهد الفني الأردني والعربي الكثير الكثير" من أبرزها دوره في مسلسل نمر بن عدوان ودوره في تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

واعتبرت وزارة الثقافة فقده خسارة كبيرة على المشهد الفني العربي الذي تركت أدواره بصمة واضحة في وجدان المشاهد العربي، كما استذكرت الوزارة دوره مدربا للفرقة الوطنية للفنون الشعبية.

وقدمت وزارة الثقافة تعازيها لأسرة الفنان الراحل ولزملائه الفنانين الأردنيين والعرب، وجمهوره العربي الذي أحبه وتابعه في جميع أدواره الجادة والهادفة.