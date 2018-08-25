وكشف المصدر، نقلا عن الشرطة، أن الفترة الممتدة ما بين 17 و24 أغسطس شهدت أكثر من 137 حادثة سير، مشيرا إلى أن هذا الموسم هو الأكثر ازدحاما في السنة.

وكان اليوم الثاني من العيد الأكثر دموية، حيث جرى تسجيل 29 حادثة و27 حالة وفاة و119 إصابة.

وتزدحم الطرق والشوارع في جميع أنحاء البلاد، خلال العطل، وذلك بسبب تنقل العديد من المواطنين البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة لزيارة أقاربهم وأصدقائهم.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى خلال عودة المسافرين، الذين يقدر عددهم بـ7 ملايين شخص، إلى منازلهم نهاية الأسبوع الجاري.

وجندت وزارة الداخلية عددا من الموظفين لتسهيل حركة المرور، كما اعتمدت على طائرات هيلوكبتير فوق الطرق المزدحمة التي تشهد اصطدامات كثيرة.