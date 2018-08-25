وتحت سماء المدينة، تمكن 15 متسابقا من الوصول إلى المرحلة النهائية في النسخة الثالثة والعشرين من المسابقة، واعتلوا مسرحا في الهواء الطلق بميدان وسط أولو للتمايل وإيهام الحضور بالعزف على الغيتار.

وفازت هذا العام اليابانية نانمي ناغورا التي اختارت لنفسها اسما فنيا هو "سيفين سيز"، وحصلت على غيتار مصنوع يدويا ويعرف باسم "فلاينغ فين".

وقالت بعد فوزها باللقب: "أنا في غاية السعادة ولا أصدق".

وكانت ناغورا من بين 7 متسابقين وصلوا للنهائي عبر مراحل إقصائية في أنحاء أخرى من العالم، فيما اختير الثمانية الآخرون في مرحلة أجريت في مدينة أولو قبل المسابقة بيوم.

وقال أنسي إيكونين وهو من مساعدي الإنتاج: "أرى في المسابقة رغبة من جانب المتنافسين في الأداء والتنفيس عن نظرتهم للموسيقى. يأخذ اليابانيون هذا على محمل الجد كثيرا ويتدربون بلا هوادة. ينطوي الأمر على توليفة من الرغبة في المنافسة والأسلوب الفني".