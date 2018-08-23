وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، ظهر فيها الأسد وهو يسير في الشارع ويقترب من السيارات، مما تسبب في إيقاف حركة السير تماما.

وكانت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قد أعلنت أنه تمت السيطرة على "الأسد الهارب" والإمساك به بالسرعة القصوى به ونقله إلى حديقة الحيوان.

وقال نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة للزراعة، علي القطان، إنه لم يتم التعرف حتى الآن على الجهة التي هرب منها الأسد، لكن سيتم تكثيف الجهود والتنسيق مع وزارة الداخلية للكشف عن هوية صاحب الأسد واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن هناك عقوبات صارمة وغرامات مالية تنتظر أي شخص يقتني حيوانات مفترسة، مع مصادرة هذه الحيوانات.

من جانبها، أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بيانا، أوضحت فيه أن شرطة البيئة تولت جمع المعلومات والأدلة عن مالك الأسد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (101) من قانون حماية البيئة وتعديلاته، التي تصل العقوبة فيها إلى 3 سنوات حبسا أو غرامة (50 ألف دينار).