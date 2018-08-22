وأظهر مقطع فيديو التقطته إلينا كونوفالوفا، رواد أحد شواطئ مدينة غيلينجيك الروسية المطلة على البحر الأسود، وهم يمضون وقتهم هناك بهدوء، قبل أن تهب رياح شديدة بشكل مفاجئ، ليتغير الوضع ويصبح فوضويا في ثوان.

ومع هبوب الرياح، بدأت الرمال تتطاير، والكراسي والقوارب، فيما يظهر صوت المصورة وهي تعبر عن دهشتها من هول المشهد.

ومع اشتداد الرياح بدأ الناس في الهروب من المكان، فيما حاول آخرون اللحاق بأغراضهم التي طارت بفعل الرياح.

كما ظهرت طيور وهي تحاول أن تتماسك وتحافظ على توازنها لتطير مبتعدة عن المكان.

وفي غضون ثوان، عاد المكان إلى هدوئه، فيما أكدت كونوفالوفا أنه لم يصب أحد بأذى.