وقال دانييل أدامز من ولاية ماساتشوستس الأميركية، إنه كان يمارس لعبة الغولف في ناد ريفي، لكن الكرات بقيت تختفي بطريقة غريبة طيلة المباراة.

وأضاف أنه لم يكتشف السبب حتى وصل إلى الحفرة الثامنة، عندما رأى ثعلبا يختبئ بالقرب من الكرة.

ونجح أدامز في التقاط فيديو للثعلب وهو يسرق الكرة البيضاء الصغيرة، بعد اقترابها من الحفرة.