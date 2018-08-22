وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الفيديو على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الحادث وقع بأحد شوارع مدينة بنغالورو عاصمة ولاية كارناتاكا جنوبي الهند.

ويظهر الفيديو، الدارجة النارية وعلى متنها ثلاثة أشخاص قبيل اصطدامها بدراجة أخرى خالفت قواعد السير وسارت في طريق معاكس.



وبعد الاصطدام القوي، لم تسقط الدراجة بل ظلت تسير لمئات الأمتار وفوقها الطفل، وبدا وكأن أحدا يقودها.

ومن حسن الحظ أن الدراجة تفادت شاحنة وسيارات كانت تسير في المسالك المجاورة، قبل أن تصطدم بحافة الطريق.

وذكرت وسائل إعلام أن الطفل أصيب بجروح طفيفة، كما أن والديه أصيبا بجروح غير مهددة للحياة.