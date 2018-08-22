وبدأ حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث بعد أداء صلاة الفجر، وشرع الحجيج في رمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، على أن يقوموا خلال بقية أيام التشريق برمي الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة الثالثة التي تعرف بالجمرة الكبرى.

ويقضي الحجيج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل اختصارها إلى يوم واحد أو اثنين، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.



وكان الحجيج الذين يتجاوز عددهم المليونين رموا جمرات العقبة الثلاث، في أول أيام عيد الأضحى، الثلاثاء، في مشعر منى، كما نحروا الهدي، وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعدما قضوا فيها ليلتهم.