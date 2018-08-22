ويظهر في الفيديو شرطي يعمل في قسم مراقبة مواقف السيارات وهو يسجل المخالفة لسيارة الشرطة المركونة في مكان ممنوع على جانب الطريق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت الفيديو على موقعها، الثلاثاء أن السيارة كانت تقل ضابطا خرجوا في مهمة لمساعدة رجل في المكان طلب النجدة، عندما سجل زميل لمهم المخالفة.

ويظهر الفيديو شرطية كان ضمن طاقم السيارة، ويبدو أنها حاولت إقناع الشرطي بسبب وقوف السيارة، إلا أن لم يعرها اهتماما ووضع المخالفة على السيارة.

كما لم يعر الشرطي المراقب المارة الذين سمعت أصواتهم في الفيديو، وهي تقول "أنت غبي"، و"إنك تقوم بشيء خارج عن المعقول".

لكن في نهاية المطاف ألغى مجلس المدينة المخالفة، بعد أن اقتنع أن طاقم سيارة الشرطة كان يؤدي عملا طارئا.