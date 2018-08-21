وغالبا ما تحاول العروس الظهور بشكل مختلف خلال حفل زفافها عما اعتاد الآخرون رؤيتها عليه، الأمر الذي يدفع الكثيرات لتغيير تسريحة الشعر أو الفستان خلال الحفل.

ويتم ذلك عادة خلال تناول المدعوين الطعام، أو ما بين تلاوة النذور وحفل الاستقبال.

لكن الصيحة الجديدة تتمثل في قيام العروس خلال ذلك الوقت بقص شعرها، لتفاجئ زوجها والمدعوين، حسب ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني بشكل مختلف تماما.

وذكرت عروس أقدمت على هذه الخطوة، أنه لا بد من أن تتم عملية القص بشكل سريع، إذ يعد من غير اللائق أن تغيب العروس عن حفل زفافها لأكثر من 15 دقيقة.