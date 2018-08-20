وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة كلبا من نوع "هاسكي" ذي اللونين الأبيض والأسود، يقترب من الضحية التي داعبته واقتربت بوجهها منه، ليعقرها ويتسبب في إصابة بالغة بعينها ووجهها.

وعلى الفور هرعت صاحبة الكلب لتفقد السيدة المصابة، لكنها فرت هاربة بكلبها بعد ذلك، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الشرطة إنه كان يتعين علاج المرأة في المستشفى لإصابتها بجروح في العين، حيث خضعت لجراحة تجميل في وجهها.

ويقول الأطباء إنه من المتوقع أن تستعيد المرأة القدرة على الرؤية في عينها المصابة مع مرور الوقت.

وقال صاحب المطعم إن الضحية كانت قلقة من أن يكون الكلب مصابا بداء الكلب، لذا توجهت إلى مخفر الشرطة من أجل البحث عن الكلب وفحصه.

وبعد فترة وجيزة من الهجوم، أطلقت الشرطة نداء لتعقب مالكة الكلب، إلا أن الأخيرة ذهبت إلى مركز الشرطة مع محام، الجمعة، حتى يتمكن المحققون من فحص الكلب والتحقق مما إذا كانت اللقاحات حديثة.

ولم تكشف السلطات ما إذا كانت صاحبة الكلب ستواجه أي تهم نتيجة، لفعلة حيوانها.