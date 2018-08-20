ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن وسائل إعلام يابانية، قام الراكب الأميركي بـ"التبول" على الياباني، لينال عقابا فوريا من الشرطة.

ووقع الحادث على متن رحلة تابعة لخطوط طيران "نيبون"، أقلعت من مطار أوهير الدولي في شيكاغو متجهة إلى مدينة ناريتا اليابانية، الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة "فوجى" التلفزيونية اليابانية.



ويزعم أن الراكب الأميركي (24 عاما) كان يجلس خلف الرجل الياباني (50 عاما) بصفين.

وسرعان ما قام طاقم الطائرة بتقييد الشاب الأميركي فور فعلته، وأبلغت الشرطة التي اعتقلته عقب هبوط الطائرة في مطار نارينا الدولي في اليابان.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به الذي لم يكشف عن اسمه، شرب 4 أكواب من الشمبانيا وغيرها من المشروبات الكحولية، وقال للشرطة إنه لا يتذكر الحادث.

بينما قال الضحية الياباني إنه لا يعرف الشاب، وأن الأخير أقدم على فعلته دون أن يكون هناك أي اتصال سابق بينهما.