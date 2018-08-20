واستغرقت العملية ما يقارب الثلاث ساعات لإكمال استبدال الكسوة، في عملية شارك بها 160 صانعا وفنيا.

وقالت "واس"، إن هذه المهمة أنجزت العام الماضي، خلال فترة زمنية استغرقت 3 ساعات ونصف.

وأوضحت الوكالة أن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، راعت مع السرعة في إتمام المهمة، سلامة الإجراءات وجودة الأداء والحرص على الوقت والمكان المحددين، مع زيادة عدد الرافعات وتأمين وسائل السلامة لكل المشاركين في المهمة".

وأضافت: "بكل سلاسة جرى تجهيز ونقل الكسوة الجديدة قبل صلاة الفجر إلى المسجد الحرام بواسطة سيارة مستحدثة ومجهزة لهذا الغرض".

ويبلغ ارتفاع الكعبة المشرفة 14 مترا، ويصل طول ضلعها بين الركنين 11 مترا، ومن جهة الملتزم 12.5 مترا، أما من جهة حجر إسماعيل 10.5 متر، ومن جهة باب إبراهيم 13 مترا.

ويستخدم في صناعة الكسوة 670 كيلوغراما من الحرير، و120 كيلوغراما من الذهب، و100 كيلوغرام من الفضة، ويتكون متر الحرير الواحد من 100 ألف خيط، كما يبلغ الوزن الإجمالي للكسوة 1150 كيلوغراما، أنتجتها 23 ماكينة حديثة.