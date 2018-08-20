وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحجاج من داخل السعودية وخارجها بلغ 1,981,771 حاجا، منهم 1,758,722 قدموا من الخارج، والباقي من داخل الأراضي السعودية.

وكان عدد الحجاج في موسم 2017 بلغ 1,862,909 حجاج، في حين بلغ عدد الحجاج في العام 1941 حوالي 24 ألف حاج فقط.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الحجاج خلال ربع قرن وصل إلى من 54 مليون حاج، فيما تستهدف الوصول إلى 30 مليون حاج ومعتمر سنويا بحلول العام 2030.

وبحسب مسؤولين سعوديين، يساهم قرابة 18 ألف عنصر من موظفي الدفاع المدني في الحفاظ على سلامة الحجاج، فيما تم تثبيت الآلاف من كاميرات المراقبة في الطرق التي سيسلكها الحجاج.

ووفقا للوزارة، فإن 30 ألف موظف في قطاع الصحة يقومون على خدمة حجاج 2018، كما تم تخصيص 25 مستشفى و180 سيارة إسعاف لتأمين خدمات رعاية محتملة للحجاج.

وبحسب الأرقام الرسمية حتى الآن، فقد بلغ عدد الرحلات الدولية والداخلية الإضافية التي تنقل الحجاج حوالي 14 ألف رحلة، بينما تم استخدام حوالي 21 ألف حافلة لنقل الحجاج.

وفي أرقام أخرى صادرة عن وزارة الحج، تم تثبيت 16 ألف برج اتصالات و3 آلاف مركز إنترنت لاسلكي لخدمة الحجاج.