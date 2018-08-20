والفيلم بطولة نجوم معروفين مثل ميشيل يوه وكونستانس وو، إلى جانب وجوه جديدة مثل مغنية الراب والممثلة أوكوافينا وهنري غولدينغ الذي تربى في بريطانيا.

وبلغت ميزانية "كريزي ريتش إيشانز" 30 مليون دولار، وهو أول فيلم من فئة الكوميديا الرومانسية يحقق أكثر من 20 مليون دولار في أسبوع العرض الأول.

وفي أيام عطلة نهاية الأسبوع الثلاثة، حقق الفيلم إيرادات إجماليها 25.3 مليون دولار، ليطيح بفيلم "ذا ميغ" الذي بلغت إيراداته 21.5 مليون دولار من الصدارة.

وجاء فيلم "مايل 22" في المركز الثالث، محققا في أولى عطلاته الأسبوعية إيرادات دون المتوقعة بلغت 13.6 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "ألفا" الذي حقق إيرادات بلغت 10.5مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، متجاوزا التوقعات بقليل.

وشاركه في المركز الرابع فيلم "ميشن إمبوسيبل: فول آوت" أو مهمة مستحيلة، الذي حقق 10.5 مليون دولار أيضا في أسبوعه الرابع.