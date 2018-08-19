وذكر موقع "سكاي نيوز" أن لي تومسون احتفظ بتمساح استوائي بارز يبلغ طوله أربعة أقدام، كجزء من حديقة زواحف خاصة به، تضم أفاعي الكوبرا والـ"كوبرهيد" ومجموعة أخرى من الثعابين.

وعندما أغارت الشرطة على منزله في يناير الماضي، وجد الضباط 16 ثعبانا حيا في منزله في "ويستكليف أون سي" بمقاطعة إسكس، بينما عُثر على 7 ثعابين أخرى نافقة.

وكان من المقرر أن يمثل تومسون أمام محكمة بمدينة بسلدون، الجمعة، لكن الشاب البالغ من العمر 36 عاما لم يحضر.

وتتهم المحكمة تومسون بالاحتفاظ بحيوان بري خطير دون ترخيص، والتسبب في معاناة حيوان مهدد بالانقراض، وخرق القانون بعدم أهليته للحفاظ على الحيوان.

وأصدرت شرطة إسكس نداء للمساعدة في تعقبه، وقالت إن المتهم الشهير باسم باسم "سنيك" أو "ثعبان"، له وشم مميز على الجانب الأيمن من رأسه.