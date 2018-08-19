ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن عائلة شاكر قولها إنه توفي مساء اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.

ولد ناجي شاكر أنطون شاكر في القاهرة عام 1932 وتخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1957 قسم ديكور. صمم ونفذ مجموعة من ديكورات وشخصيات العرائس من بينها عرائس وديكور مسرحية (الشاطر حسن) التي كانت أول ما قدم على مسرح العرائس في مصر.

وصمم ناجي شاكر عرائس الأوبريت الأكثر شهرة في مصر (الليلة الكبيرة) عام 1960 من كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي وإخراج صلاح السقا.

وعين معيدا بكلية الفنون الجميلة قسم ديكور عام 1959 وتدرج في السلك الأكاديمي حتى وصل إلى درجة الأستاذية كما حصل على جائزة المهرجان القومي للسينما عن الإشراف الفني وتصميم الديكور والملابس لفيلم (تيمور وشفيقة) بطولة سعاد حسني وأحمد زكي وإخراج علي بدرخان.