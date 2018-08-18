وكانت تشوبرا وجوناس قد بدءا المواعدة قبل بضعة أشهر، وانتشرت شائعات بشأن تقدمه لخطبتها في عيد ميلادها الـ36، لكنهما أعلنا الأمر رسميا بعد أن سافر جوناس ووالديه إلى مدينة مومباي الهندية، للقاء عائلة تشوبرا وإتمام الخطوبة رسميا.

وظهرت تشوبرا وجوناس بملابس هندية تقليدية في حفل الخطوبة الذي ضم المقربين من الطرفين، ثم أعلنا رسميا الخبر لمحبيهما عبر صورة جمعتهما معا على تطبيق إنستغرام.

يذكر أن جوناس، البالغ من العمر 25 عاما، كان قد واعد المغنيتين مايلي سايرس وسيلينا غوميز في السابق، بعد أن اشتهر خلال فترة مراهقته من خلال فرقة أنشأها مع أخويه "جوناس براذرز".

أما تشوبرا فانطلقت في مسيرتها بقوة بعد أن فازت في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2000، وأصبحت من أعلى الفنانات أجرا في بوليوود، إلى جانب النجاح الكبير الذي حققته في هوليوود.