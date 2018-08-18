وأوضح بيان للشرطة في ولاية كوينزلاند الأسترالية، أن الشرطة تلقت بلاغا بتوقف سيارة مسروقة في زقاق، فتوجه عناصر من الشرطة إلى الموقع، حيث فوجئا بالسيارة تعود إلى الوراء بسرعة وقوة، لتدمير سيارة الشرطة المتوقفة عند مدخل الزقاق.

ولم تكتف الهاربتان بالارتطام بالسيارة مرة واحدة والهرب، وإنما ارتطمتا بها 4 مرات لتدميرها تماما.

وتم تصوير الواقعة بواسطة كاميرا مثبتة على جسد أحد رجال الشرطة في موقع الحادث، وفق ما ذكر موقع "ستوريفل".

وألقى عناصر الشرطة جهازا أسفل سيارة الهاربتين، لثقب إطاراتها، وهو الأمر الذي دفع السيدتان إلى إيقاف السيارة في موقع قريب، قبل وصول الشرطة إليهما، والهرب من الموقع.

وطالبت الشرطة سكان المنطقة بتقديم أي معلومات لديهم عن الهاربتين.