وذكرت شبكة "سي إن إن ترك"، أن نادي غولسبور، الذي يتخذ من مدينة إسبرطة جنوبي غربي تركيا مقرا له، اتخذ هذه الخطوة في محاولة لتوفير مصدر دخل ثابت، لخدمة أولويات النادي.

وقال كينان بويوكليبليب، رئيس النادي الذي تأسس عام 1954، إن بيع اللاعبين يعود إلى افتقار النادي للتمويل، مشيرا إلى تفاقم المشكلة في ظل غياب الدعم الحكومي للأندية التي تلعب في الدوريات الدنيا، كما هي الحال مع نادي غولسبور.

وحصل النادي على مبلغ 15 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 2600 دولار أميركي تقريبا، نتيجة بيع اللاعبين الـ18، وفق ما نقل موقع "ذا هيرالد".

ويخطط الفريق التركي لجني أرباح تصل إلى 5 آلاف ليرة من مبيعات حليب الماعز، لتغطية نفقات النادي.

وشدد رئيس غولسبور على أهمية هذه الخطوة، قائلا إنها ستساهم في توفير التمويل الذي يمكن أن يستثمر في فريق الأطفال التابع للنادي.