وبحسب ما نقلت "فوكس نيوز"، فإن السيارة المعروفة بـ"ليتل ريد" أو "غرين هورنت"، كانت عربة تجريبية ذات لون أحمر صنعت سنة 1967، وقدمتها "فورد" وقتئذ لسائق ومصمم السيارات الشهير كارول شيلبي، حتى يقوم باختبار أدائها.

وأضاف المصدر أن سيارة "شيلبي جي تي 500" التي جرى العثور عليها بعد مدة الاختفاء الطويلة مرشحة لتباع بثمن مرتفع يصل إلى ملايين الدولارات.

وتم عرض السيارة النادرة في مزاد سنة 1971، حتى انتهى بها المطاف في مرآب تابع لمزاد "باريت جاكسون"، ثم توارت السيارة عن الأنظار بعد ذلك.

وأثنى المدير العام لشركة "باريت جاكسون"، كريغ جاكسون، على اكتشاف السيارة النادرة قائلا إنه "اكتشاف العمر" وأضاف أن العربة كانت من أكثر السيارات المطلوبة، لكنها اختفت بصورة غامضة منذ عدة عقود.

والغريب في أمر السيارة أنها كانت مهملة بجوار شجر "المسكيت" في منزل ريفي بولاية تكساس، ولم ينتبه السكان إلى أن الأمر يتعلق بعربة نادرة إلا هذا العام.