تعرضت عجوز طاعنة في السن لعميلة سرقة أو نشل في مركز بريد في إحدى الولايات التونسية مما أدخلها في حالة من العويل والبكاء الهستيري.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية على موقعها الإلكتروني إن لصا عمد إلى سرقة عجوزة مسنة من إحدى ارياف معتمدية النفيضة بعد خروجها من مركز البريد،



وأوضحت الصحيفة أن المبلغ المسروق كان 220 دينارا (نحو 80 دولارا أميركيا).

ولما تفطنت العجوز لعملية السرقة التي تعرضت إليها انطلقت في البكاء والعويل مما الذي جعل عددا من المواطنين يتفاعلون معها ويطلقون حملة تبرع في نفس المكان.

وعقب ذلك جرى جمع مبلغ مالي قدر بحوالي 440 دينار وقاموا بتسليمه اليها في مشهد تأثر به أغلب الحاضرين، وفقا لصحيفة الشروق.