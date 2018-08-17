وعلق طفل صيني يبلغ 7 أعوام على المكيف الخارجي لأحد الشقق بالطابق السابع من إحدى المباتي، عند محاولته الهرب من شخص، كان يعتقد أنه لص اقتحم شقة العائلة.

ولم يستطع والد الطفل أن ينتظر وصول رجال الإطفاء، وبدأ بتسلق المبنى لإنقاذ ابنه، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستخدم الأب الأعمدة الحديدية في البناية ومكيفات الشقق للتسلق والوصول لابنه العالق.

وتمكّن رجال الإطفاء من إنقاذ الرجل نفسه، الذي بقي معلقا بعد إنقاذ ابنه وإدخاله لأحد الشقق.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الطفل سمع أصواتا في غرفة الجلوس أيقظته من نومه، مما أثار الرعب في قلبه، وظن أن سارقا دخل المنزل، ليهرب من شباك غرفة نومه إلى خارج المبنى.