وانتشر تحدي السقوط الوهمي تحت وسم #fallingstars ، ويدعو المشاركون فيه أصدقاءهم إلى مشاركة أفضل صور للسقوط المزيف.

ويظهر البحث في موقع "إنستغرام" عشرات الصور لأشخاص مطروحين أرضا على وجوههم، أسفل درج طائرة أو على سلم كهربائي في متجر تجاري، أو بجانب سيارة مفتوح بابها أو في طريق عام، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويختلف تحدي السقوط عن تحدييّ "كيكي " و"زووم" بأن الغالبية العظمى من المشاركات فيه كانت عبارة عن صور، فيما كانت الفيديوهات شبه معدومة.

وبدا أن هذا التحدي يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير والأثرياء في روسيا، خصوصا أن هناك صور التقطت للتحدي أمام طائرات خاصة وسيارات فاخرة.