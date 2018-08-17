وقالت دار هيرتدج أوكشنز، أن العملة الصادرة عام 1792، التي تحمل صورة نسر على أحد جانبيها وعلى الجانب الآخر وجه جورج واشنطن، لم يجر تداولها قط.

ويعتقد أنها قدمت بمثابة هدية لواشنطن عند وضع خطط لإنشاء أول دار لسك العملات بعد الثورة الأميركية.

وأوضح المؤسس المشارك لدار "هيرتدج أوكشنز"، جيم هالبيرن "يعتقد باحثو العملات أن عملة الرئيس واشنطن، التي تحمل وجهه على الجانب الأمامي وصورة نسر على الجانب الخلفي، قدمت له في إطار حملة ترويج تهدف للفوز بعقد سك العملة الأميركية واحتفظ بها واشنطن بمثابة تذكار شخصي".

وأنشئت دار سك العملات الأميركية عام 1792، وأصدرت بعد ذلك بعام أول عملات للتداول من النحاس والفضة، حملت صورتي تمثال الحرية من ناحية ونسرا أصلع الرأس من الناحية الأخرى.

وتنتمي عملة جورج واشنطن الذهبية لمجموعة مقتنيات يملكها الراحل إريك بي. نيومان، الذي اقتناها عام 1942.

وتوفي نيومان عام 2017 عن عمر 106 أعوام، بعدما جمع واحدة من أهم مجموعات العملة في الولايات المتحدة.