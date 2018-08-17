وتؤدي تومسون، التي اشتهرت بأدوار دراما تاريخية مثل (هاواردز إند) و(سينس آند سينسبيليتي)، دور قاضية تجد صعوبة في إصدار حكم قانوني، بينما تمر أيضا بمشكلات في حياتها الزوجية.

وذكرت تومسون على السجادة الحمراء بالعرض الأول للفيلم يوم الخميس إنها انجذبت إلى دور امرأة وصلت إلى منصب بارز في "قلب معقل الذكور".

وقالت تومسون "لم أر قط قصة عن قاضية امرأة، وأعتقد أنه في عالمنا الذكوري عندما تسمع كلمة قاضي فإنك تظن تلقائيا ‘أوه، إنه رجل".

وأضافت أن الافتقار إلى أدوار سينمائية جيدة للنساء الأكبر سنا لا يزال مشكلة مستمرة منذ وقت طويل.

وقالت تومسون "الرجال ليس لديهم مشكلة مع ذلك.. إنه أمر لم يتغير على نحو مناسب بعد".

وأضافت "نرى بعض الأدوار الجديدة الجيدة حقا والمثيرة، لذلك يجب التحلي بالأمل".