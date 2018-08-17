ووفقا لحسابات فوربس فقد حصلت جوهانسن (33 عاما) على 40.5 مليون دولار من العائدات قبل خصم الضرائب في الفترة بين الأول من يونيو 2017 وحتى الأول من يونيو العام الجاري مما يعني أنها ضاعفت دخلها أربع مرات عن العام السابق.

وجسدت جوهانسن دور الأرملة السوداء في فيلم (أفينجرز: إنفينيتيوور) الذي حقق نجاحا كبيرا هذا العام وستعود لذات الدور العام المقبل في الجزء التالي من إنتاج استوديوهات مارفل التابعة لوالت ديزني.

وجنت أنجلينا جولي (43 عاما) 28 مليون دولار بما يعود الفضل فيه بشكل كبير لأجرها عن الجزء الثاني من فيلم (ماليفسنت) والمقرر عرضه في عام 2020.

وجاءت جنيفر أنيستون (49 عاما) التي مازالت تحقق مكاسب من مسلسل (فريندز) من التسعينيات في المرتبة الثالثة بدخل بلغ 19.5مليون دولار. كما حصلت على أموال من دعمها لمنتجات تروج لها.

واحتلت المركز الرابع في القائمة جنيفر لورنس (28 عاما) والتي جسدت دور البطولة في فيلمين لم يحققا نجاحا كبيرا هما (ماذر) و (ريدسبارو) لكن العائدات استمرت من دورها في سلسلة أفلام (إكس من) وعقود مع دار أزياء كريستيان ديور.

وحققت لورنس دخلا بلغ 18 مليون دولار أي أقل بستة ملايين دولار عما جنته في العام السابق.

وجاءت ريس ويذرسبون (42 عاما) في المركز الخامس حيث حققت 16.5مليون دولار.

وشملت قائمة الممثلات العشر الأعلى أجرا ميلا كونيس وكيت بلانشيت وميليسا مكارثي وجال جادوت.

لكن الممثلة الأعلى أجرا العام الماضي الفائزة بجائزة أوسكار عن فيلم (لا لا لاند) إيما ستون خرجت من القائمة هذا العام.

ومن المقرر أن تصدر قائمة فوربس لأعلى عشر ممثلين أجرا في الأسبوع المقبل.