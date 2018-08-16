ويظهر الفيديو صعود فتاة في العاشرة من عمرها، ترافق صبية تبدو أصغر منها، على سلم متحرك في مركز تجاري بمدينة غويوان الصينية.

وسقطت الفتاة في فجوة ظهرت بالسلم وعلقت ساقها هناك فيما كان السلم يتحرك، قبل أن يتم إيقافه بسرعة بناء على طلب امرأة كانت قريبة من الحدث.

وتدخل رجال الإنقاذ لإخراج ساق الفتاة من داخل الفجوة الضيقة، واستخدموا أدوات ليتمكنوا من توسيعها، ونجحوا في مهمتهم ثم نقلوا الفتاة إلى المستشفى.

وتم وقف السلم الكهربائي عن العمل لمدة غير محددة، فيما فتح تحقيق للتعرف على أسباب الحادث.

وذكر مشاهدو الفيديو أن المرأة التي تدخلت في الوهلة الأولى يعود لها الفضل في إنقاذ ساق الفتاة، معبرين عن إعجابهم بيقظتها وبالطريقة التي تعاملت بها.