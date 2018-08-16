وقال موقع "حرييت" التركي إن "فان" كانت عاصمة مملكة أورارتو، ما بين 832 إلى 590 قبل الميلاد، مشيرا إلى أن الاكتشاف تم من قبل علماء آثار أوكرانيين.

ويواصل علماء الآثار، بقيادة إركان كونيار من جامعة إسطنبول، أعمال التنقيب في المنطقة، وذلك بعد عثورهم على آثار أقدام يوم 14 أغسطس.

وقال أحدهم "لقد وجدنا آثار أقدام، ربما تعود لطفل يبلغ من العمر 13 أو 15 عاما، كان قد داس على الطين عندما كان مبتلا أثناء بناء أحد المنازل".

مضيفا "النتائج التي توصلنا إليها كانت مثيرة.. وسنواصل بحثنا".

وكان سكان المنطقة آنذاك يبنون بيوتهم بالاعتماد على طوب اللبن، وهو نوع من أنواع القراميد البدائية التي عرفت منذ العصر الحجري الحديث.