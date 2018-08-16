إنه القطعة الثانية المفقودة منذ فترة طويلة من الحاجز والتي يتم التعرف عليها ومنحها وضع حماية هذا العام.

وقال إفرايم غوته عضو مجلس المنطقة اليوم الأربعاء إنه عثر على قطاع من جدار خرساني مخفي جزئيا بسبب شجيرات، وذلك أثناء نزهة مع سكان محليين في يونيو / حزيران.

وأضاف أنهم كانوا في حيرة من أمرهم بشأنه ثم "خمنوا أنه ربما كان جزءا من نظام أمن الحدود".

وقال غوته إن السلطات منحت الطلل وضع الحماية الأسبوع الماضي.

أقامت ألمانيا الشرقية الشيوعية السور في 1961، وهدم معظمه في 1990. ولا يزال هناك عدد قليل من قطاعاته محفوظا.

في وقت سابق من هذا العام تم التعرف على طلل يعود لأيام الجدار الأولى في إحدى الضواحي.