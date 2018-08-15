وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطفل رابي أناندا بامونغكاس بدأ إدمانه بالتقاط سجائر مستعملة من أمام أحد الأكشاك، في مدينة سوكابومي الإندونيسية.

وبعد أيام قليلة، صار الطفل مدمنا للسجائر ويتوسل إلى المارة باستمرار من أجل الحصول على "مزاجه"، وبالنسبة للجميع كان الأمر مضحكا في البداية لكنه أصبح كابوسا فيما بعد.

فبخلاف الآثار النفسية والاجتماعية والصحية للعادة الذميمة، أصبح الطفل الملقب بـ"راب" عدوانيا وعنيفا، يضرب الناس في حال لم يتمكن من الحصول على "ميروكو"، الكلمة التي يطلقونها على السجائر في إندونيسيا.

واعترفت والدة الطفل مارياتي (35 عاما)، بأنها تشتري علبتي سجائر يوميا للطفل لمنعه من "الذهاب بعيدا".

وأضافت: "اعتاد طفلي على التدخين مع شرب القهوة أو أكل الحلوى. قضى شهرين كاملين في التدخين بشكل يومي.. إذا لم أعطه سجائر سيصبح خارج السيطرة ولن يستطيع النوم. سيقضي اليوم كله في البكاء".

وكشف والدا الطفل أنهما سيأخذانه لرؤية طبيب، لمساعدته على التخلص من إدمان التدخين.