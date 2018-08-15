ونفى الراهب شيوه تشنغ، وهو رئيس معبد لونغتشوان الذي يقع في ضواحي بكين وعضو أيضا في الهيئة الاستشارية السياسية العليا بالحزب الشيوعي الحاكم، الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش ومحاولة استغلال عدد من الراهبات جنسيا.



وقالت الجمعية البوذية بالصين، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها قبلت عرض شيوه تشنغ الاستقالة من رئاستها ومن مناصب أخرى اليوم الأربعاء، لكنها لم تكشف تفاصيل عن الأسباب.

وبدأت إدارة الشؤون الدينية بالصين التحقيق بعد اتهامات لرئيس المعبد تضمنتها وثيقة أعدها راهبان سابقان بالمعبد.

وهذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي ظهرت في الصين منذ اكتسبت حركة #مي تو المناهضة للتحرش الجنسي زخما في البلاد.