وقال موقع مجلة بيلبورد العالمية المختصة في أخبار الموسيقى، أن مارشميلو وعمرو دياب انخرطا في تعاون لإنتاج عمل غنائي، واصفة دياب بأنه "عراب البحر المتوسط" في مجال الغناء.

وقالت المجلة إن عمرو دياب يعد رمزا في عالم الموسيقى العربية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث تصدرت 5 ألبومات من أعماله ترتيب أفضل الألبومات الغنائية على مستوى العالم، من بينها ألبوم "شفت الأيام" الذي احتل صدارة الترتيب العالمي في 2014.

وجاء إعلان مارشميلو التعاون مع عمرو دياب بشكل لا يقل جنونا عن صاحبه، عندما غرد قائلا:" يا صاح. .ستكون تلك الأغنية مع عمرو دياب مجنونة".

ومارشميلو الذي يعرفه البعض بكونه المنتج الموسيقي كريستوفر كومستوك، يعد من أشهر منتجي اسطوانات الـ دي جي الإلكترونية في العالم.

وقد تصدرت أعماله قوائم التصنيفات الموسيقية، ومن أهمها قائمة بيلبورد هوت لأفضل 100 عمل موسيقي.

ولم يصدر أي رد فعل من عمرو دياب على إعلان مارشميلو، رغم أن الأخير وضع رابط لصفحة دياب على تويتر ضمن الإعلان.

وسبق لمارشميلو التعاون مع مغنيين عالميين، من بينهم المغنية سيلينا غوميز عندما أنتجا سويا أغنية وولفز أو الذئاب، والتي احتلت المركز 35 من القائمة الموسيقية الشهيرة.

واعتاد مارشميلو على الاختباء خلف قناع اسطواني على شكل حلوى المارشميلو، وهو ما جذب نحوه الجمهور الذي أعجب باتجاهاته الغنائية وشخصيته المجنونة.

وتترقب الأوسط الفنية العربية والعالمية العمل الجديد الذي وصفه مارشميلو بالمجنون، لكن طبيعة عمرو دياب المتكتمة سترفع بورصة التكهنات كثيرا قبل إزاحة الستار عنه.