ونشر مجلس الحفاظ على القرش الأطلسي الأبيض، ومقره شمال تشاتام بماساتشوستس، مقطعا مصورا للواقعة.

ويظهر في المقطع سفينة يستخدمها الباحثون لمراقبة أسماك القرش في المحيط الأطلسي، وبينما يقف أحد الباحثين على منصة مستطيلة من السفينة، اقتربت سمكة قرش بيضاء كبيرة منه.

وسمع أحد أفراد طاقم السفينة يقول في شريط الفيديو، ردا على اقتراب القرش: "إنه قادم علينا".

ثم أصبح القرش قريبا بما فيه الكفاية من الباحثين على متن السفينة، وقال أحد أفراد الطاقم: "انظر إلى رأسه! لديه شيء في فمه! اصطاد فقمة".

ثم ظهر القرش فوق سطح الماء لبضع ثوان قصيرة، وقد اصطبغ الماء إلى اللون الأحمر بعدما نجح في اصطياد فريسته.