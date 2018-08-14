وقال المصدر إن دوان يود، وهو طيار متمرس يبلغ من العمر 47 عاما، سرق طائرة من صاحب عمله من أجل تنفيذ "مهمة انتحارية" لقتل شريكته، مضيفا أن الزوجين كانا يمران من أزمة عائلية.

وسقطت الطائرة في الجزء الأمامي لمنزله المتواجد في بايسون، في حدود الساعة 2:30 من صباح الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو حطام الطائرة البيضاء المتفحمة، التي تحطمت عند مدخل المنزل، مما تسبب في مقتل الطيار في الحال.

وذكر الرقيب نويمي ساندوفال أن زوجته وطفلهما كانا حاضرين في وقت الحادث، لكنهما لم يصابا بأي مكروه، وتابع أنهما تمكنا من الفرار خلال احتراق المنزل.

واعتقلت الشرطة، قبل 48 ساعة من وقوع الحادث، يود بسبب العنف الزوجي، لكنها أطلقت سراحه فيما بعد بكفالة.

وقبل أيام قليلة، تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لخطوط ألاسكا الجوية، بعد إقلاعها من مطار سياتل الدولي في ولاية واشنطن، دون توفرها على تصريح.

وقال مكتب شرطة مقاطعة بيرس، السبت، إنه تمت سرقة الطائرة من طرف رجل يبلغ من العمر 29 عاما. وأضاف "الحادث ليس إرهابيا".

وذكرت تقارير إعلامية أن الطائرة كانت خالية من الركاب، وانطلقت من مطار سياتل دون توفرها على تصريح للإقلاع.