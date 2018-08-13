وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، إن المزارع، غرازير مكليلا، تفاجأ بوجود الكنغر نافقا وقد تحول إلى هيكل عظمي، في حقل يملكه بولاية نيو ساوث ويلز، شرقي أستراليا.

ووصف مكليلا الأمر بـ" الصادم وغير الطبيعي"، مشيرا إلى أن الحيوانات عندما تنفق إما تقع على الأرض، أو تلتهمها الحيوانات المفترسة مثل الثعالب.

ويرد المزارع بقاء الهيكل العظمي على حاله إلى الجفاف غير المسبوق، إذ إن هذه السنة كانت شحيحة بالأمطار، وكل يوم يزداد الوضع سوءا، الأمر الذي قضى على المراعي، طعام الحيوانات الأساسي.

واعتبر الصحيفة البريطانية الصورة "تذكيرا قاتما" بأسوأ جفاف يضرب البلاد منذ عام 1965، وقالت الحكومة الأسترالية إن 100% من أراضيها، التي تبلغ قرابة 800 ألف كيلومتر تعاني الجفاف.

وبدأ الآلاف من حيوانات الكنغر في يوليو في الوصول إلى محيط مدينة نيو ساوث ويلز، بحثا عن الطعام وأصبحت تنافس الماشية في طعامها، وذلك بعد أن خرجت من مكان وجودها في المناطق البرية بعد شتاء طغى عليه الجفاف الشديد.