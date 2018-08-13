وجاء توجيه العاهل السعودي حرصا منه "على تيسير أعمال الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة..".

ووجه "بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.. ليكون يوم الاثنين.. هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي"، وبالتالي ستبدأ العطلة يوم الثلاثاء 14 أغسطس الجاري.

وكانت المحكمة العليا في السعودية أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء السبت الماضي، بشهادة عدد من الشهود العدول.

وبناء على الإعلان، سيكون الوقوف في عرفة يوم الاثنين 20 أغسطس، واليوم الأول في عيد الأضحى سيوافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس.