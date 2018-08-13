وأفاد موقع "باج نيوز" بأن شرطة مقاطعة "كمانهالاي"، بالقرب من مدينة بنغالور عاصمة ولاية كارناتاكا، قامت بمداهمة مبنى سكني يضم العديد من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بعد انتهاء فترة إقاماتهم الدراسية.

ولجأ الطالب السوداني محمد الخير للقفز من شرفة بالطابق الثاني للهروب من الشرطة، ليتعرض لكسر في العمود الفقري ونزيف داخلي، وتم نقله إلى مستشفى خاص، حيث فارق الحياة بعدما أجرى عمليتين جراحيتين.

ووفقا للموقع السوداني، فقد غادر الخير السودان إلى الهند للدراسة عام 2013، وقضي فترتين دراسيتين في علوم الكمبيوتر، قبل أن تنتهي إقامته في الهند منذ 2016.

وأفاد بأنه قد تم دفن الطالب السوداني البالغ من العمر 25 عاما قبل أيام في الهند، حيث شيعه عشرات من الطلاب السودانيين.