وقالت تشو التي أصيبت بكدمات وجروح في فروة رأسها عقب الحادث المروع: " لقد أنقذت الخوذة حياتي..لولاها لكنت ميتة الآن".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي فى قرية صغيرة فى منطقة جينهوا.

ويظهر شريط فيديو للمراقبة بثته شرطة جينهوا أن الشاحنة كانت تسير على الطريق السريع عندما اقتربت منها الدراجة الكهربائية التي كانت تقودها تشو.

واضطرت تشو إلى الانحراف عن مسارها لتفادي سيارة على جانب الطريق كان بابها مفتوحا، مما أدى إلى اصصدام الدراجة الكهربائية بشاحنة صب الخرسانة.

وقال سائق الشاحنة إنه شاهد بواسطة المرآة الخلفية امرأة تسقط من دراجتها ليسارع إلى الضغط على مكابح مركبته، وينزل على وجه السرعة ليرى تشو وهي تنزف دما وبجابنها خوذتها التي انسحقت وأضحت قطعا صغيرة.

وهرع سائق الشاحنة إلى طلب الإسعاف لإنقاذ حياة تشو التي هي أم لصبي وطفلة عمرها خمس سنوات فقط.

وفي المستشفى أظهرت الفحوصات أن تشو أصيبت بكدمة وتقرحات في فروة الرأس، ولكن لم تحدث إصابات خطيرة في الدماغ.