وعقب ذلك تم إسناد المشروع لجهاز الخدمة الوطنية عام 2004 إلى عام 2010.

وتوقف تماما العمل على المشروع في نهاية عام 2010 إلى أن تم استئناف العمل به في منتصف عام 2016، وتم ضم مساحة 950 مترا للمتحف لكي تبلغ مساحة المشروع 6500 متر مربع.

ويضم المتحف 6 قاعات للعرض ونحو ألف قطعة أثرية وقد جرى بناء المتحف بتكلفة 72 مليون جنيه.



وقال وزير الآثار خالد العناني في افتتاح المتحف بحضور السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "هذا المتحف حلم ثقافي طويل جدا، بدأت فكرته في الثمانينات، مردفا: "لماذا نقيم متحفا في سوهاج؟.. سوهاج هي مهدالحضارة المصرية، التاريخ المصري بدأ من هنا.

وتابع: "التاريخ يقول لنا إن الأسرة الأولى (في مصر القديمة) ملوكها من هنا في محافظة سوهاج، مقابرهم موجودة هنا في مركز البلينا بمنطقة تسمى أم الجعاب، كما أن هناك 60 موقعا أثريا، لدينا أيضا أخميم وهي مدينة اثرية عظيمة عاش فيها المصريون على مدى القرون".

وتعمل مصر منذ انتخاب السيسي رئيسا للبلاد في 2014 على الانتهاء من عدد من المتاحف لإنعاش حركة السياحة، ومن بينها المتحف القومي للحضارة المصرية فيا لفسطاط والمتحف المصري الكبير المطل على أهرامات الجيزة.



ويبدأ متحف سوهاج القومي في استقبال الزوار اعتبارا من اليوم الاثنين.