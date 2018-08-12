وأطلت إليسا مساء الجمعة في الواجهة البحرية ببيروت بفستان ذهبي قصير براق وبدت في حالة صحية ومعنوية جيدة.

وقالت في كلمة ببداية الحفل "لا أعرف ما أقول.. أحبكم كثيرا. أريد أن أشكركم، لا على التعاطف لأني لا أريد أن يتعاطف معي أحد، بل على الحب الذي غمرتوني به"، وفق ما نقلت رويترز.

واستهلت الحفل بأغنية (إلى كل اللي بيحبوني) التي كشفت من خلالها الأسبوع الماضي عن إصابتها بسرطان الثدي ومقاومتها له وتعافيها منه.

ورفع بعض جمهور الحفل لافتات حملت كلمة "بطلة"، فيما حرص البعض الآخر على التقاط صور سيلفي مع ملصق دعائي تظهر فيها إليسا وهي مرتدية "الشارة الوردية"، رمز مكافحة سرطان الثدي.

وفي نهاية الحفل أعادت أغنية (إلى كل اللي يحبوني) لكن هذه المرة برفقة فريق عملها وبعض من الفنانين الذين حضروا خصيصا من أجلها واعتلوا معها خشبة المسرح.