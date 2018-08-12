وأضافت مؤسسة "ويلدفول آند ويتلاندز تراست" أن 6 من طيور الفلامنغو وضعت 9 بيضات، جميعها غير مخصبة.

وقدمت المؤسسة البريطانية بيضا من طيور فلامينغو تشيلية -وهي فصيلة قريبة -للاعتناء به.

وقال مارك روبرتس، المسؤول بمحمية سليمبريدغ، "مع توفر وضع الأبوة والأمومة لهذه الطيور بشكل كامل، قدمنا لهم أفراخ تشيلية للاعتناء بالبيض. إنه دافع عظيم وإثراء للطيور".

يذكر أن طيور الفلامينغو الإنديزية أحد أقدم الحيوانات في محمية سليمبريدغ، وقد وصل بعضها في ستينات القرن الماضي كبالغين.

يشار إلى أن طيور الفلامينغو تستطيع أن تتكاثر في سن الشيخوخة.