وقالت زوجته الليدي نادرة نايبول في بيان "كان عملاقاً في كل شيء فعله، وقد مات محاطاً بمن أحبهم بعد أن عاش حياة مليئة بالإبداع الرائع والمبادرة".

وفيديادار سوراجبراساد نيبول الذي ألّف أكثر من 30 كتاباً وُلد في 17 أغسطس 1932 في جزر الهند الغربية البريطانية، في بورت أوف سبين، عاصمة ترينيداد، لأسرة من المهاجرين الهنود، وحصل على منحة ليدرس الأدب الإنكليزي في جامعة أكسفورد قبل أن يستقر في إنكلترا في 1953.



وأمضى الكاتب الراحل جزءاً كبيراً من حياته في السفر والترحال وأصبح رمزا للتفلّت من الجذور في المجتمع المعاصر.



ونيبول الذي منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب "سير" في 1990، اشتهر في كتاباته بالمزج بين الخيال والواقعية والسيرة الذاتية في آن واحد ومن دون أي فصل بين هذه الأنواع الأدبية الثلاثة.